Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211227 - 1527 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagabend bedrohte ein 19-Jähriger einen Obdachlosen im Bahnhofsviertel mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.

Gegen 22:30 Uhr teilte ein Sicherheitsmitarbeiter eines Geldinstituts der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein augenscheinlich pfandflaschensammelnder Obdachloser in der Weserstraße aus einer Gruppe junger Männer heraus bedrängt und aufgefordert worden sei, zu verschwinden. Danach seien zwei Männer aus der Gruppe auf den Flaschensammler zugegangen und einer habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Taunusstraße. Der Zeuge folgte den beiden und verriet deren Standort an die Polizei. Kurz darauf nahmen die entsandten Streifen die beiden Tatverdächtigen in der Taunusstraße fest. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fand die Polizei eine Schreckschusspistole sowie den dazugehörigen Waffenschein. Beides stellten die Beamten sicher. Der Heranwachsende wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell