Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211226 - 1524 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 25. Dezember 2021, gegen 04.10 Uhr, hielt sich der Angestellte einer Tankstelle in der Stresemannallee auf dem Betriebsgelände auf. Unter Vorhalt eines Messers verlangte ein unbekannter Täter die Herausgabe seiner Mütze und seine Jacke. Mit seiner Beute floh der Unbekannte anschließend zu Fuß in Richtung Kennedyallee, wo ihn der Angestellte aus den Augen verlor.

Gegen 04.20 Uhr, konnte eine an der Fahndung beteiligte Funkstreife an der Ecke Stresemannallee/Unter den Akazien melden, dass sie eine Person erkannte, auf die die abgegebene Beschreibung zutraf. Die betreffende Person führte eine etwa 100 cm lange Holzlatte mit sich, womit sie immer wieder versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Als eine zweite Streife eintraf, flüchtete der Unbekannte in Richtung Riedhofweg. Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann.

Als er sich umdrehte und erneut mit der Holzlatte gegen die Beamten vorging, gab einer der Beamten, nach mehrfacher Ankündigung des Schusswaffengebrauchs, einen Warnschuss in die Luft ab. Daraufhin legte der Unbekannte die Holzlatte nieder, kniete auf den Rasen und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.

Nunmehr ließ er sich widerstandslos festnehmen. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck, seine Identität ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell