Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schaden? Fahrzeughalter gesucht

Gronau (ots)

Am Freitag beobachtete eine Zeugin gegen 17.10 Uhr, wie ein Pkw auf dem K+K-Parkplatz an der Straße Zum Lukas-Krankenhaus beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Pkw stieß. Die Insassen stiegen aus, sahen sich den anderen Pkw an und fuhren dann davon. Die Zeugin hatte das Kennzeichen notiert, so dass der Fahrer ermittelt werden konnte. Dieser gab an, dass der andere Pkw nicht beschädigt worden sei. Da dieser Pkw (vermutlich ein VW Passat) nicht mehr angetroffen wurde, konnte dies bislang nicht überprüft werden. Der Halter/Benutzer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell