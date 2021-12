Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Borken (ots)

Einen Schaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher an einem schwarzen 3er BMW. Die Unfallflucht trug sich zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Samstag, 13.00 Uhr, auf der Straße "Am Freistuhl" zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell