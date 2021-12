Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer stürzt auf winterglatter Straße

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 79 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Gescher. Der Gescheraner wollte gegen 09.35 Uhr von der August-Wessing-Straße nach links das auf die Straße Diekersfeld abbiegen. Dabei stürzte er auf winterglatter Straße. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

