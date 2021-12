Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sachbeschädigungen an und in der Hamaland-Rundsporthalle

Vreden (ots)

Mehrere Farbschmierereien verunzieren seit dem zurückliegenden Wochenende die Außenwände der Hamaland-Rundsporthalle. Der oder die Täter beschädigten zudem zwei Türen in dem Gebäude und leerten dort auch einen Feuerlöscher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

