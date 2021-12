Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ohne Führerschein Unfall verursacht

Stadtlohn (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Stadtlohn. Auf einer Kreuzung zweier Wirtschaftswege in der Bauerschaft Wendfeld missachtete ein 21 Jahre alter Transporterfahrer gegen 15.15 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens einer 32-Jährigen. Die Stadtlohnerin und ihr ebenfalls 32 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht. Beide wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei der Unfallaufnahme konnte der Unfallverursacher keinen Führerschein vorweisen. Der Oer-Erkenschwicker gab an, noch nie eine Fahrerlaubnis besessen zu haben. Er sei heute lediglich eingesprungen, da ein Auslieferungsfahrer erkrankt sei. Nun muss sich der Fahrer einem Strafverfahren stellen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

