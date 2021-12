Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Autofahrer kommt von Straße ab

Kollision mit Baum

Legden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 42 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Legden. Der Ahauser war gegen 11.00 Uhr auf der Landesstraße 575 aus Richtung der Anschlussstelle BAB A31 Legden/Ahaus kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen querte einen Geh-/Radweg sowie einen Graben, bevor er mit einem Baum kollidierte. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der beschädigte Baum drohte auf die Straße zu kippen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Bauhofs Legden beseitigten die Gefahrenstelle. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Landesstraße halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt.

