Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fiat 500 zerkratzt

Ahaus (ots)

Nun "ziert" ein tiefer Kratzer im Lack die Fahrertür eines Wagens in Ahaus. Die Geschädigte hatte ihren blauen Fiat 500 auf einem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Bahnhofstraße am Donnerstag zwischen 11.55 und 12.10 Uhr abgestellt, als ein Unbekannter den Wagen beschädigte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell