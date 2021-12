Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gebremst, gestürzt und leicht verletzt

Bocholt (ots)

Bei einem Bremsmanöver hingefallen ist der Fahrer eines Motorrollers am Donnerstag in Bocholt. Der 45-Jährige hatte die Kurfürstenstraße in Richtung Dinxperloer Straße befahren, als sich von rechts aus der Burggrafenstraße ein 22-jähriger Herner mit einem Wagen näherte. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Bocholter bremste seinen Motorroller stark ab, rutschte weg und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

