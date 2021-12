Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Pkw erfasst jungen Radfahrer

Südlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 13 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Südlohn-Oeding bei einem Unfall erlitten. Ein 61-Jähriger aus Winterswijk (NL) hatte die Jakobistraße mit seinem Wagen gegen 07.45 Uhr in Richtung Vredener Straße befahren. Der Junge hatte mit seinem Rad bei Grün eine Ampelfurt überquert; das von links kommende Auto erfasste ihn. Nach eigenen Angaben hatte der Autofahrer gedacht, es mit seinem Fahrzeug noch bei "Gelb" über die Ampel zu schaffen. Die Mutter des Jungen wollte nach einer Erstversorgung vor Ort mit ihm ins Krankenhaus fahren. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro.

