Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gang verwechselt und Schaden angerichtet

Bocholt (ots)

Folgenreiche Verwechslung: Statt auf "Rückwärts" hatte eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 08.10 Uhr in Bocholt nach ersten Erkenntnissen versehentlich auf einen Vorwärtsmodus ihres Automatikwagens geschaltet. Mit Vollgas prallte das Auto so stark gegen mehrere Glascontainer an der Prinz-Eugen-Straße, dass diese umfielen. Danach stieß das Fahrzeug gegen zwei parkende Wagen, die angesichts der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit waren. Schließlich fuhr die 39-Jährige rückwärts und prallte gegen einen weiteren Container mit Altglas. Ein Zeuge öffnete die Fahrertür und zog den Fahrzeugschlüssel ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zunächst nicht fest. An die Fahrerlaubnisbehörde ergeht durch die Polizei ein Bericht, um die Geeignetheit der Frau zum Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen.

