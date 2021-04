Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Corona-Regeln missachtet: Polizei beendet Scheunenparty

Hille (ots)

Am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte wegen einer vermeintlichen Party nach Hille gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass trotz der Pandemie ein 18. Geburtstag offenbar ausgiebig gefeiert wurde.

Bereits auf der Anfahrt zu der Einsatzörtlichkeit hörten die Polizisten um kurz nach 22.30 Uhr von der Straße aus laute Musik, die aus dem rückwärtigen Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens zu kommen schien. Nach Eintreffen begaben sich die Beamten zur dortigen Scheune und trafen hier auf insgesamt zehn männliche und zwei weibliche Personen im Alter von 17 bis 52 Jahren aus mehreren Haushalten. Diese hatten bei Eintreffen der Polizeikräfte keinen Mund-Nasen-Schutz getragen und, so die ersten Erkenntnisse, den 18. Geburtstag eines dort wohnenden jungen Mannes gefeiert. Dabei war die Feierlichkeit augenscheinlich gut vorbereitet worden. So fanden sich nicht nur eine eingeschaltete Lichterkette, Festzeltgarnituren und Stehtische sowie eine Heizkanone, sondern auch ein angeheizter Grill und etliche zuvor geleerte Gläser und Flaschen an oder in der Scheune.

Wegen des Verstoßes gegen die bestehende Corona-Schutzverordnung sowie gegen die gegenwärtig kreisweit bestehende nächtliche Ausgangssperre setzten die Polizisten dem munteren Treiben ein Ende und fertigten gegen die Anwesenden Anzeigen. Außerdem erteilte man entsprechende Platzverweise, denen die Gäste nachkamen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell