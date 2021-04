Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (25) und Sozia (22) bei Sturz leicht verletzt

Hille, Kirchlengern (ots)

Leichte Verletzungen erlitten ein 25-jähriger Motorradfahrer und seine 22 Jahre alte Mitfahrerin bei einem Sturz in den Serpentinen der Bergkirchener Straße im Wiehengebirge.

Die beiden waren am Donnerstag gegen 13.15 Uhr bergauf in Richtung Bad Oeynhausen unterwegs, als sie rund 200 Meter hinter der Einmündung "Am Buchenberg" in einer Kurve mit ihrer Honda zu Fall kamen. Möglicherweise fühlte sich der aus Kirchlengern stammenden 25-jährigen Fahrer durch einen entgegen kommenden Lkw irritiert, sodass er seine Maschine nach rechts an der Fahrbahnrand lenkte. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Zweirad und in der Folge kam es zum Sturz.

Vorsorglich waren die Besatzungen zweier Rettungswagen ausgerückt. Die kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie ins Klinikum nach Minden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell