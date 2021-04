Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Weißer Peugeot beschädigt - Verursacher flüchtet

Lübbecke (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Wochenende einen in der Danziger Straße abgestellten weißen Peugeot beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich Selbiger vom Unfallort entfernt. Den Wagen hatte man am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr vor der Hausnummer neun abgestellt. Als er am Sonntagmittag wieder genutzt werden sollte, stellte der Besitzer Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke bitten unter der Rufnummer (0571) 88666-0 um Hinweise.

