Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Mutmaßliche EC-Kartenbetrüger per Foto gesucht

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Nach einem mehrfachen EC-Kartenbetrug im November des vergangenen Jahres suchen die Ermittler der hiesigen Kriminalpolizei nach zwei Männern. Dazu wird die Bevölkerung nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten.

Die bis dato unbekannten Tatverdächtigen stehen unter Verdacht, am Samstag, 21. November 2020 die betreffende Bankkarte zunächst gestohlen und anschließend zum Nachteil des 91 Jahre alten Besitzers mehrfach betrügerisch verwendet zu haben. Dabei kam es bis zum 23. November insgesamt zu vier erfolglosen Bezahlvorgängen per Eingabe einer falschen PIN sowie zu sechs erfolgreichen kontaktlosen Zahlungsvorgängen. Diese erfolgten unter anderem im Penny Markt an der Lahder Straße sowie der IBOil-Tankstelle in der Friedrich-Wilhelm-Straße noch bevor die Karte gesperrt werden konnte.

Bei einem der erfolglosen Versuche wurde das mutmaßliche Täter-Duo am 22. November an der Shell-Tankstelle in der Stiftstraße von einer Sicherheitskamera aufgenommen. Da die bisherigen polizeiinternen Ermittlungen nicht auf die Spur der Männer führten, dürfen die Aufnahmen nun nach einem richterlichen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Beide Unbekannten dürften dem Anschein nach zwischen 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Einer der Männer trug eine graue Jeans, eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen, eine rote Wollmütze mit markanten weißen Druckbuchstaben, schwarz-rote Schuhe, dunkle Handschuhe sowie eine dunkle Umhängetasche - vermutlich von der Marke Adidas. Der andere Mann war mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke, einer dunklen Sporthose mit zwei dünnen weißen Streifen sowie blauen Sportschuhen bekleidet.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die abgebildeten Personen oder wer kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 8866-0 erbeten.

Die Fotos des Duos finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/minden-computerbetrug-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell