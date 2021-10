Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0744 --Schüsse bei Hochzeitsfeier--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 05.10.2021, 19:00 Uhr

Dienstagabend schoss ein 34-jähriger Gast einer Hochzeitsfeier in Walle drei Mal mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Alarmierte Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Gegen 19:00 Uhr meldete ein Zeuge ein Autokorso in der Nähe des Waller Bahnhofs. Zudem gab er an, dass aus einem Fahrzeug heraus geschossen wurde. Alarmierte Einsatzkräfte stellten in der Waller Heerstraße diverse Fahrzeuge vor einem Veranstaltungszentrums fest. In der Veranstaltungshalle feierten mehrere hundert Hochzeitsgäste. Der 34-jährige Bruder des Bräutigams gab zu, mit einer Schreckschusswaffe drei Mal geschossen zu haben. Er händigte den Polizisten Hülsen aus. Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher und fertigten eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Waffengesetzt.

