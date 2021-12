Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf glatter Fahrbahn in Schutzplanke geprallt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 29 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag in Bocholt erlitten. Die Bocholterin war gegen 07.40 Uhr auf der B67 aus Bocholt kommend in Richtung Rhede unterwegs. Im zweispurigen Bereich hinter der Abfahrt Fachhochschule überholte sie einen Lkw und wollte anschließend wieder auf die rechte Fahrbahn wechseln. Auf der glatten Fahrbahn verlor die Frau dabei die Kontrolle und schleuderte gegen die Schutzplanke. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Die B67 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell