Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - In Corona-Testzentrum eingedrungen

Südlohn (ots)

Circa 840 Schnelltests haben Unbekannte aus einem Corona-Testzentrum in Südlohn gestohlen. Die Täter waren in das Zelt eingedrungen, das als Teststelle am Busbahnhof an der Straße Am Vereinshaus aufgebaut ist. Im Inneren kippten die Täter überdies mehrere Kartons und Mülltüten aus. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 20.10 Uhr, und Donnerstag, 08.30 Uhr. Wer Hinweise zu diesem Vorfall machen kann, sollte sich mit dem Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen.

