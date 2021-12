Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Brand in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus ist es am Donnerstagmorgen in Ahaus-Wessum gekommen. Gegen 09.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Mühlenweg gerufen. Mutmaßlich durch einen Defekt in einer Heizungsanlage kam es zu einem Feuer und einer daraus resultierenden starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen- oder Gebäudeschäden entstanden nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Kriminalinspektion 1 hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

