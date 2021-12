Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Unfallbilanz vom 09.12.2021

Kreis Borken (ots)

Im Kreis Borken zog am frühen Morgen die Kälte an und die Straßen wurden an vielen Stellen gefährlich glatt. Zehn Glätteunfälle und sechs verletzte Personen in der Zeit von 07.30 Uhr bis 10.15 Uhr waren die Folge.

Ahaus: vier Unfälle; 08.20 Uhr, Düwing Dyk in Wüllen, gestürzter Radfahrer; 08.25 Uhr, Eschweg in Wüllen, gestürzter Fußgänger; 09.15 Uhr, Wellhaarstraße in Alstätte, gestürzter Radfahrer; 10.15 Uhr, L 560 in Alstätte, leicht verletzter Pkw-Fahrer

Bocholt: zwei Unfälle; 07:35 Uhr in Barlo, Schlossallee, Sachschadensunfall; 08.30 Uhr, Eintrachtstraße, gestürzter Radfahrer

Borken: ein Unfall, 09.05 Uhr, Marbecker Straße in Marbeck, Sachschadensunfall

Rhede: drei Unfälle, 07.45 Uhr, B 67, eine schwer verletzte Autofahrerin; 08:05 Uhr, Brünener Straße/B 67, Sachschadensunfall; 08.50 Uhr, Ächterkrommert; Sachschadensunfall

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell