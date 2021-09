Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Botrrop: Fußgängerin mit Fahrrad angefahren

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Hochstraße/Am Pferdemarkt ist am frühen Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, ein 13-jähriger Fahrradfahrer mit einer 80-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bottroper kurz abgelenkt und hatte die Frau zu spät bemerkt. Der Radfahrer versuchte noch, den Unfall zu verhindern, was aber nicht gelang. Die 80-Jährige aus Bottrop stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige blieb unverletzt. Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

