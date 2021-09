Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Männer verletzen sich gegenseitig

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen, um 07:45 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und ein 40-Jähriger, beide aus Leverkusen, im Bereich einer Baustelle am Hellweg in Streit. Im Verlauf des Streits wurde der 39-Jährige schwer verletzt. Er musste mit Stichverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 40-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

