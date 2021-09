Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es an der Horster Straße zu Streitigkeiten zwischen insgesamt fünf Frauen und Männern (zwischen 16 und 46 Jahre alt). Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurden ein Mann und zwei Frauen leicht verletzt. Außerdem wurden eine Fensterscheibe und ein Autoreifen beschädigt. Eine Frau musste vorübergehend mit zur Polizeiwache. Zwischenzeitlich hatten sich bis zu 20 Personen vor Ort versammelt. Nach ersten Erkenntnissen war der Auslöser Streit im persönlichen Umfeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

