Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Bochumer Straße/ Auf der Jungfernheide ereignete sich am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 23-jähriger Recklinghäuser entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, stellte sich jedoch später der Polizei. Ein 26-jähriger Essener fuhr mit seinem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Recklinghausen- Süd. Zur gleich Zeit nutzte ein 23-jähriger Fahrradfahrer die Querungshilfe auf der Bochumer Straße, in Höhe der Straße "Auf der Jungfernheide". Es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, setzte sich nach dem Unfall jedoch direkt auf sein Zweirad und fuhr davon. Während der Unfallaufnahme vor Ort kehrte der Fahrradfahrer zum Unfallort zurück. Er war leicht verletzt. Es ist ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell