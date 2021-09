Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Alleinunfall - zwei schwer Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es, gegen 21.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Frauen. Eine 19-jährige Dorstenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Essener Straße in Richtung Süden. Sie bog dann nach links auf die Phönixstraße ab und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Die anschließende Kollision mit einem Baum führte dazu, dass das Auto auf die linke Seite kippte. Die 19-jährige Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin aus Gladbeck wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser transportiert. Die Polizei stellte den Wagen zur Beweissicherung sicher. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

