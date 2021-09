Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrerin und Sozia bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Horster Straße kam es am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Motorradfahrerin. Ein 49-jähriger Autofahrer stand mit seinem Auto am rechten Fahrbahnrand der Horster Straße. Er fuhr an und kollidierte dabei mit einer 18-jährigen Motorradfahrerin, die auf der Horster Straße in Richtung A 2 unterwegs war. Die Motorradfahrerin und ihre Sozia (16 Jahre) stürzten und verletzten sich schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort gesichert. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Alle drei Beteiligten kommen aus Gladbeck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell