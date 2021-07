Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Geldbörse gestohlen

Haren (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 15 Uhr in der Lange Straße in Haren zum Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse aus der Tasche eines Fahrrades, dass zur Tatzeit vor einer Drogerie-Filiale abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell