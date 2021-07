Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Gronauer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 22-Jährige war mit ihrem VW Golf gegen13.50 Uhr auf der Straße Im Sieringhoek in Richtung Gronauer Straße unterwegs. Als sie nach links in den Gronauer Straße abbog, übersah sie den VW Passat eines 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer und der Mann leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

