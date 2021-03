Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Hude verletzt +++ Unfallverursacher entfernt sich zunächst vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Ein 74-jähriger Mann aus dem Landkreis Oldenburg verursachte am Montag, 29. März 2021, gegen 16:40 Uhr, einen Verkehrsunfall im Kuhlmannsweg in Hude und flüchtete zunächst vom Unfallort.

Er befuhr mit seinem Pkw den Kuhlmannsweg in Richtung Bremer Straße und übersah hierbei eine vor ihm am rechten Fahrbahnrand fahrende Radfahrerin. Er stieß mit seinem Pkw gegen das Fahrrad, so dass die junge Radfahrerin zu Boden stürzte. Die 17-Jährige aus Oldenburg wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer hielt an, stieg kurz aus, entfernte sich dann aber ohne weiteren Informationsaustausch vom Unfallort.

Kurze Zeit später kehrte der 74-Jährige im Beisein seiner Ehefrau zur Unfallstelle zurück und gab sich als Verantwortlicher zu erkennen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Beschlagnahme des Führerscheins durch den zuständigen Richter angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Sachschäden wurden auf 1.650 Euro geschätzt.

