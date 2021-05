Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt Estländer teuer zu stehen

Pasewalk (ots)

Am Sonntag wurde ein 27-jähriger Estländer als Mitfahrer in einem Kleinbus auf der Bundesautobahn 11 angehalten und kontrolliert. Er war auf dem Weg nach Berlin. Seine fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zur Festnahme mit Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Als Geldstrafe waren insgesamt 1725,- EUR festgelegt. Diese Geldsumme konnte er bezahlen und vermied so 41 Tage Haft.

