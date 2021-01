Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Wadenbeißer

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Hundehalterin, als ein kleiner Hund am Mittwochmittag in Schöppingen zubiss. Das freilaufende Tier kam der Geschädigten auf der Enscheder Straße bellend entgegen, als sie selber einen Hund an der Leine ausführte. Um den eigenen Hund zu schützen, nahm die Frau ihr Tier auf den Arm, was der Freiläufer mit einem Biss in die Wade quittierte. Einen zweiten Biss konnte die Frau abwehren, wonach der fremde Hund seinen Weg fortsetzte. Die Hundehalterin konnte schließlich ermittelt werden. Der Hund sei in ihrer Abwesenheit ausgerissen, gab sie an. Da ein Strafantrag gestellt wurde, leiteten die Beamten in Verfahren ein.

