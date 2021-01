Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Rollerfahrer stürzt bei Eisglätte

Heek (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger am Mittwochmorgen in Heek. Der Motorrollerfahrer beabsichtigte gegen 07.30 Uhr von der Bundesstraße 70 kommend nach rechts in den Gleisweg abzubiegen. Auf winterglatter Straße kam der Heeker dabei zu Fall. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

