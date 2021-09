Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kabeldieb mit gestohlenem Fahrrad festgestellt

Hagenow (ots)

Bei einem mutmaßlichen Kabeldieb hat die Polizei am späten Mittwochabend in Hagenow ein gestohlenes Fahrrad sowie rauschmittelverdächtige Substanzen entdeckt. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde zuvor von einem Zeugen beobachtet, als er von einer Baustelle mehrere Erdkabelstücke gestohlen haben soll. Als die Polizei den Fahrradfahrer wenig später im Stadtgebiet antraf, hielt er mehrere Kabelstränge in den Händen. In der Bauchtasche des Mannes entdeckten die Beamten bei der weiteren Überprüfung dann verschiedene rauschmittelverdächtige Substanzen. Überdies wurde festgestellt, dass der 27-jährige deutsche Tatverdächtige mit einem gestohlenen Elektrofahrrad, einem sogenannten Pedelec, unterwegs war, welches die Polizei in Hamburg zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Eigenen Angaben zufolge hat der 27-Jährige das Fahrrad von einem Bekannten erworben. Die Polizei stellte sowohl das Fahrrad, die Kabelstränge als auch die Substanzen, bei denen es sich vermutlich um illegale Drogen handelt, sicher. Gegen den Mann ist Anzeige wegen Diebstahls, Hehlerei und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden.

