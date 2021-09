Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Nach einem Auffahrunfall an der Ecke Hertener Straße/ Breite Straße flüchtete ein Autofahrer in einem Opel Corsa (silber) mit Bochumer Kennzeichen vom Unfallort. Ein 36-jähriger Hertener war dem Unbekannten von hinten aufgefahren. Der Corsa-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort und entfernte sich vom Unfallort. An dem Wagen des Herteners entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 14.45 Uhr.

Zu einer weiteren Unfallflucht in Herten kam es am heutigen Morgen, um 08.35 Uhr, an der Ecke Schillerstraße/ Uhlandstraße. Ein 59-jähriger Busfahrer aus Dorsten beschädigte beim Rückwärtssetzen ein anderes Auto. Der bislang unbekannte Autofahrer stieg aus, schimpfte mit dem Busfahrer und fuhr dann mit seinem Auto davon. An dem Bus ist nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Bei dem Auto handelt es sich um einen silbernen BMW (3er). Der Fahrer ist etwa 55 Jahre alt und hat kurze, dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell