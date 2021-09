Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuserin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Mittag verletzte sich eine Recklinghäuserin bei einem Unfall an der Ecke Königswall/ Kellerstraße. Ein 39-jähriger Autofahrer bog von der Kellerstraße, nach links, auf den Königswall ab. Dabei stieß er mit einer 54-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die den Wall zu dieser Zeit mit ihrem Fahrrad querte. Die Zweiradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte transportierten sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Beide Beteiligten kommen aus Recklinghausen

