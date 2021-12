Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Audi auf Jutestraße angefahren

Ahaus (ots)

Einen Streifschaden von circa 3.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite eines Audis angerichtet hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der schwarze Wagen stand nach Angaben des Geschädigten zwischen Montag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 09.30 Uhr, auf der Jutestraße, als er angefahren wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, habe sich der Verursacher entfernt. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

