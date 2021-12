Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Firmenwagen aufgebrochen

Bocholt (ots)

Baumaschinen und Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt aus einem Firmenwagen gestohlen. Zu der Tat kam es auf der Reygersstraße, wo das Fahrzeug auf einer Einfahrt gestanden hatte. Die Täter hatten es aufgebrochen und die Geräte entwendet. Zur Beute zählen Akkuschrauber, Akkuflex, Bohrmaschine und Motorsägen der Marke Makita, Heckenschere, Motorsägenaufsatz und Laubbläser der Marke Ego sowie Bewässerungsregner und eine Taschenlampe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

