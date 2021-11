Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verkehrsunfall

Sinzheim (ots)

Ein Unfall auf der L80 führte am Sonntagmittag zu einem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein 74-jähriger Autofahrer war gegen 13 Uhr auf der L80 von Sinzheim in Richtung Leiberstung unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mazda-Fahrer offenbar in Folge von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 52-jährige Fahrer verletzte sich hierbei und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. /ae

