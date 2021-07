Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Einbruch/ Unbekannte brechen Garage auf

Rees (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntagmittag (18. Juli 2021) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Hof am Grüttweg. Die Unbekannten liefen über eine angrenzende Wiese auf den Hof und hebelten dort eine freistehende Garage auf. Aus der Garage entwendeten die Diebe Gartenwerkzeuge, die sie mit einer ebenfalls auf dem Hof stehenden Schubkarre über die Wiese zum ihrem Fluchtwagen abtransportierten. Die Schubkarre und kleine Werkzeuge ließen die Unbekannten vor Ort zurück. Mit den größeren Werkzeugen, u.a. einer Motorsäge, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell