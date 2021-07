Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Unfallflucht/ Geparkter Ford Focus beschädigt

Issum (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag (16. Juli 2021) zwischen 13 Uhr und 20 Uhr einen am Fahrbahnrand der Straße Lamerong geparkten Ford Focus. Der Unbekannte demolierte die gesamte linke Seite des Autos und verließ die Unfallstelle unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell