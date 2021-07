Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Broekhuysen- Verkehrsunfall/ 95-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall

Straelen-Broekhuysen (ots)

Am Samstag (17. Juli 2021) gegen 11.35 Uhr kam es auf der Broekhuysener Straße (B 221) in Höhe des Paesmühlenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 62-jähriger Mann aus Duisburg bog von der Broekhuysener Straße aus Richtung Broekhuysen kommend nach links in den Paesmühlenweg ab, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Pkw (Citroen Saxo) einer 61-jährigen Frau aus Nettetal kam, die die Broekhuysener Straße in Begleitung ihrer 95-jährigen Mutter aus Straelen kommend in Richtung Broekhuysen befuhr. Durch den Verkehrsunfall erlitt die 95 Jahre alte Frau aus Nettetal schwere Verletzungen, an denen sie später im Krankenhaus verstarb. Der 62-Jährige und die 61-Jährige blieben unverletzt. Die Fahrzeuge, ein Mercedes E 350 und ein Citroen Saxo, wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. (as)

