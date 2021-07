Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Einbruch in Supermarkt

Diensthündin Arya stellt Täter

Geldern-Walbeck (ots)

Am späten Freitagabend (16.07.2021) gegen 23:08 Uhr verschafften sich ein 31-Jähriger Mann und ein 25-Jähriger Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden Zugang zu einem Supermarkt an der Straße Küppersteg.

Indem die beiden Männer ein Schaufenster einwarfen, konnten sie in das Gebäude gelangen. Nachdem sie einige Spirituosen entwendet hatten, flüchteten die Täter zunächst.

Dank der Hinweise einiger aufmerksamer Zeugen und der guten Nase von Diensthündin Arya konnte die Spur der Täter verfolgt werden. Auf einem Schotterparkplatz spürten Arya und ihr Diensthundeführer die Täter auf und nahmen sie vorläufig fest.

Nebst den entwendeten Spirituosen stellten die eingesetzten Beamten außerdem noch zwei hochwertige E-Bikes sicher, die die Täter zuvor in der Nähe abgestellt hatten. Noch ist unklar, ob es sich bei den beiden E-Bikes ebenfalls um Diebesgut handelt.

Beide Täter wurden dem Polizeigewahrsam in Geldern zugeführt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die beiden Männer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Gewahrsam entlassen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell