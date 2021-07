Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein-Vrasselt/ Verkehrsunfall/ Taxi mit Fahrgast kommt von Fahrbahn ab

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Sonntag (18. Juli 2021) gegen 12.50 Uhr kam es auf der Reeser Straße (L 7) zu einem Alleinunfall eines Taxis. Der 67-jährige Fahrer eines Taxis fuhr die Reeser Straße in Richtung Emmerich, als er in der Ortschaft Vrasselt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Grünstreifen gerät und mit dem Auto auf einer betonierten Grundstückseinfahrt aufschlägt. Anschließend kam das Taxi, das mit einem Fahrgast (88 Jahre alte Frau aus Hamminkeln) besetzt war, in einem Getreidefeld zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte, Frau aus Hamminkeln schwere Verletzungen. Das Taxi wurde abgeschleppt. (as)

