Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein/ Klein-Netterden- Verkehrsunfall/ Motorradfahrer verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein/ Klein-Netterden (ots)

Ein 24-jähriger Motoradfahrer aus Emmerich fuhr am Samstag (17. Juli 2021) zwischen 22.35 Uhr und 23.15 Uhr die Netterdesche Straße (L 90) in Richtung Anschlussstelle Emmerich-Ost entlang, als er aus bisher ungeklärten Umständen im Bereich der langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Emmericher verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad, eine Suzuki GSX-R1000, wurde rundherum beschädigt und musste abgeschleppt werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell