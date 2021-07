Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Diebstahl aus Pkw/ Handy und Geldbörse aus Mercedes entwendet

Bedburg-Hau (ots)

Aus einem Mercedes 220D entwendeten unbekannte Täter am Freitagabend (16. Juli 2021) zwischen 21.30 Uhr und 21.45 Uhr ein Handy und eine Geldbörse. Die Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein, um an die Wertgegenstände zu gelangen. Der Mercedes stand auf dem Klinikgelände an der Straße Zum Weintal neben dem Gebäude 50. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

