Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Raub gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Morgen des 21. April (Mittwoch), gegen 7.15 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte männliche Person die hintere rechte Tür eines an der Myhler Straße stehenden Pkw. Im Fahrzeug saß jedoch ein 60-jähriger Hückelhovener. Dieser versuchte den Diebstahl zu verhindern. Der unbekannte Täter versetzte ihm jedoch mit einem Elektroschocker einen Stromstoß, nahm die Tasche des Mannes an sich und flüchtete. Der Angegriffene beschrieb den Täter als 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklerer Hautfarbe und dunklen Haaren. Er war 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank. Der Täter trug einen grauen Pullover, eine schwarze Kapuzenjacke und eine blaue Jeans. Seine Turnschuhe waren grau und hatten weiße Streifen sowie eine weiße Sohle. Zudem hatte der Täter einen Mund-Nase-Schutz aufgesetzt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat Hückelhoven zu melden. Hinweise können auch im Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg über den Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis übermittelt werden.

