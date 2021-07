Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Eine 18-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntagabend (18. Juli 2021) gegen 22.30 Uhr die Kuhstraße in Richtung Uedemer Straße, als es auf der Kreuzung Friedensstraße zu einem Unfall mit einem Auto kam. Der unbekannte Autofahrer fuhr die Friedenstraße in Richtung Pfalzdorf entlang und stieß mit der bevorrechtigten Radfahrerin zusammen. Die 18-Jährige wurde durch den Aufprall über die Motorhaube geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach ersten Informationen um einen weißen Hyundai mit vermutlicher Klever Städtekennung handeln. Die Polizei Goch sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug und/ oder zum Fahrer geben können. Sie sollen sich telefonisch unter 02823 1080 melden. (as)

