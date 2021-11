Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Wohnungseinbrüche, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ungebetene Besucher verschafften sich am Sonntag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu zwei Anwesen in der Murgtalstraße. Im Inneren der Wohnungen wurden die Zimmer durchwühlt. Der verursachte Sachschaden lässt sich in der Summe noch nicht beziffern. Ob neben Schmuck und Bargeld noch mehr entwendet wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Hierbei wird auch geprüft, ob die Taten möglicherweise zusammenhängen und ob es sich um ein Einzeltäter oder mehrere Täter handelt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen. /ae

