Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, B3 - Auffahrunfall

Ringsheim (ots)

Vermutlich war Unachtsamkeit die Ursache für einen Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der B3 zwischen Ringsheim und Ettenheim. Gegen 14:50 Uhr fuhr ein VW-Fahrer im Kreisverkehr der B3, nördlich von Ringsheim, auf einen Traktor mit Anhänger auf. Der Lenker des VW und seine Beifahrerin, welche durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen davontrug, wurden in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schadenssumme am Traktor beläuft sich auf circa 500 Euro, der Sachschaden am VW ist noch unklar.

